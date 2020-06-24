تحدث يورغن كلوب مدرب ليفربول عقب فوز فريقه الرائع على ضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة، مؤكداً أنه لم يتوقع هكذا مردود من اللاعبين خاصة في ظل غياب الجماهير، مضيفاً: "بشكل عام الأهم أن نجني النقاط وهو ما تحقق اليوم، المباراة كانت مهمة جداً بالنسبة لنا وكان من الممكن أن نحتفل اليوم (في إشارة إلى عدم الفوز على إيفرتون) ولكن بشكل عام فبسبب الجائحة لن تتمكن الجماهير من الحضور وسنحرم من وجود الآلاف المؤلفة والتي يمكن أن تصل لخمسين ألفاً لقد افتقدنا للأيام الخوالي".

واضاف كلوب : "قدمنا مباراة رائعة ورأيت شغفاً وحباً لكرة القدم لم أشاهده في السابق في ضوء غياب الجماهير وهذه المباراة يجب أن تدرس بسبب الظروف التي أحيطت باللاعبين لقد أنجزوا المهمة على أحسن ما يرام".

