كلاسيكو العالم: صراع الإعلام والسياسة والنجوم March 1, 2020 16:00 2:25 دقيقة تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | التغطية الخاصة 2:05 دقيقة الفقرة التحكيمية لنهائي كأس الرابطة الإنكليزية 0:37 دقيقة مراسم تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة 3:04 دقيقة وصول ريال مدريد إلى سانتياغو برنابيو 3:52 دقيقة المحمدي: "فخورون بالآداء ومتحسرون على خسارة اللقب" 2:45 دقيقة وصول برشلونة إلى سانتياغو برنابيو 1:51 دقيقة أرقام ميسي وبنزيمة في الكلاسيكو 2:57 دقيقة أتلتيكو يتعثر في كاتالونيا ويستقر بالمركز الرابع 0:44 دقيقة بيراميدز يواصل تألقه في كأس الاتحاد الإفريقي 2:14 دقيقة لايبزيغ يتعثر ويمنح بايرن جرعة ثقة في الصدارة