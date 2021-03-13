وعاد الريال إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين في مباراتيه الأخيرتين أمام ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد بالنتيجة ذاتها 1-1، فتقدم للمركز الثاني مؤقتاً برصيد 57 نقطة بفارق نقطة أمام برشلونة الذي يستضيف هويسكا الإثنين في ختام المرحلة.

واستعد ريال بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه القاري أمام أتالانتا الايطالي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال (1-صفر ذهاباً).

واستعاد ريال جهود قائده المدافع الدولي سيرخيو راموس الغائب عن الملاعب منذ 14 كانون الثاني/يناير، والبلجيكي إدين هازار الذي دخل بديلا في الشوط الثاني، فيما افتقد لمهاجمه الدومينيكاني ماريانو دياز وداني كارفاخال والبرازيلي مارسيلو للإصابة.

وحاول الريال افتتاح التسجيل باكراً، إلا أنه اصطدم بصلابة دفاع الفريق الضيف من جهة وبرعونة لاعبيه من جهة ثانية: تسديدة من المدافع الفرنسي رافايل فاران علت المرمى (6) وأخرى من إيسكو التقطها الحارس إدغار باديا (27)، وتدخل من الأخير أمام الفرنسي فيرلان مندي (33).

وفي خضم هجمات ريال كاد إلتشي يفتتح التسجيل من فرصته الخطرة الأولى جاءت من تمريرة من تيتي مورنتي إلى المهاجم الأرجنتيني لوكاس بووي على القائم الثاني، غير أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا كان بالمرصاد لضربته الرأسية (38).

وضغط الريال في الشوط الثاني، فهدد مرمى منافسه إثر تمريرة عرضية من مندي على الرواق الأيسر للقائم الثاني، تابعها مواطنه بنزيمة "على الطاير" بجانب القائم (48).

وأبقى كورتوا على آمال فريقه بعدما ارتمى أرضاً ليصد بيده كرة مخادعة بعد تسديدة من المهاجم الأرجنتيني غيدو كاريلو (58)، قبل أن تهتز شباكه بعد ركنية نفذها مورنتي وتابعها كالفو رأسية قوية اصطدمت بالعارضة وهزت الشباك (61).

وحاول مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان تنشيط فريقه فأجرى 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 62، فأخرج راموس وإيسكو والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي وأدخل البرازيلي رودريغو والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس.

وصبت أوراق زيدان في مصلحة فريقه بعدما رفع مودريتش كرة عرضية داخل المنطقة ارتقى لها بنزيمة وحولها رأسيه في الشباك (72)، تحت ناظري هازار المتأهب لدخول المستطيل الأخضر بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة بدلاً من المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وكان ريال قريباً من تسجيل الهدف الثاني، بعد تمريرة من بنزيمة إلى كاسيميرو المتربص عند حافة المنطقة، إلا أن تسديدة البرازيلي مرت بجانب القائم الأيمن (77)، قبل أن يحاول مرة جديدة عبر تسديدة من ناتشو التقطها الحارس (88).

وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية سجل بنزيمة الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة مع رودريغو داخل المنطقة، فروض الكرة وسددها "على الطاير" قوية بينية في أسفل القائم الأيمن للحارس باديا (90+1).