ودّون المهاجم الفرنسي بنزيمة ثنائية الفريق الملكي في الدقيقتين 59 و81 فيما سجل اللاعب مارك كاردونا الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 39.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 60 نقطة فيما يأتي إيبار في المركز 11 مؤقتاً برصيد 39 نقطة.

بنزيمة المنقذ

جنّب الفرنسي كريم بنزيمة مواطنه ومدربه زين الدين زيدان هزيمة ثانية تواليا في مباراته الرابعة بعد عودته للإشراف على ريال مدريد، وذلك بتحويل تخلف الأخير أمام إيبار الى فوز 2-1 السبت على ملعبه "سانتياغو برنابيو".

وعلى رغم الفوز، أظهر ريال الذي سيخرج من الموسم خالي الوفاض محليا وقاريا، أن المشكلة التي يعاني منها ليست مرتبطة بهوية المدرب الذي يشرف عليه بل بسلوك اللاعبين ورغبتهم بتقديم كل ما لديهم.

وبدأ النادي الملكي الموسم مع المدرب السابق لمنتخب إسبانيا جولن لوبيتيغي ثم استبدله بالأرجنتيني سانتياغو سولاري، قبل أن يقرر الاستعانة بزيدان، المدرب الذي قاده لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية.

وبعد فوزه في مباراتيه الأوليين بإشرافه، مني ريال الأربعاء بهزيمته الأولى مع الفرنسي أمام مضيفه فالنسيا 1-2 في المرحلة السابقة، وكاد أن يتلقى السبت الثانية على يد إيبار الذي سبق له أن أحرج منافسه العملاق باكتساحه ذهابا بثلاثية نظيفة حين كان تحت إشراف سولاري.

وواصل زيدان المداورة في تشكيلته بإعادة الويلزي غاريث بايل وإيسكو إلى التشكيلة الأساسية، بينما جلس الألماني طوني كروس ولوكاس فاسكيز على مقاعد البدلاء على غرار البرازيلي كاسيميرو.

وفرض النادي الملكي أفضليته منذ البداية واعتقد أنه افتتح التسجيل منذ الدقيقة 8 عبر الفرنسي كريم بنزيمة بعد عرضية من بايل، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على الويلزي.

إلا أن وتيرة واندفاع لاعبي النادي الملكي تراجعا مع تقدم الدقائق، ما سمح لإيبار بالانطلاق نحو منطقة الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حتى نجح في هز شباكه في الدقيقة 39 عندما توغل الأرجنتيني غونزالو إيسكالانتي في المنطقة ثم تقدم قبل أن يلعب الكرة في ظهر الدفاع إلى مارك كاردونا الذي سددها من زاوية ضيقة بعيدا عن متناول حارس النادي الملكي.

ومرة أخرى، اعتقد ريال أنه وصل إلى شباك ضيفه لكن الحكم ألغى هدف لبنزيمة جاء بعد خطأ مشترك بين المدافع وحارسه خارج المنطقة، وذلك بعدما تبين بتقنية التحكيم بالفيديو "VAR" أن الفرنسي كان متسللا حين وصلته الكرة من بعد منتصف الملعب بقليل (55).

لكن المهاجم الفرنسي عوّض هذه الفرصة بعد دقائق معدودة بإدراكه التعادل من كرة رأسية إثر عرضية من ماركو أسينسيو (59)، ما أعطى فريقه الدفع المعنوي اللازم لمحاصرة ضيفه وصولا إلى تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 81 برأسية أخرى من بنزيمة بعد عرضية من البديل كروس إثر ركلة ركنية، رافعا رصيده إلى 17 هدفا في الدوري هذا الموسم.

وحصل بنزيمة بعدها على ثلاث فرص ذهبية لتحقيق الـ"هاتريك"، لكنه اصطدم أولا بتألق الحارس الصربي ماركو دميتروفيتش، ثم لعب في الثانية الكرة فوق العارضة على رغم أن المرمى كان خاليا من حارسه، قبل أن يعانده الحظ بعدما ناب القائم الأيسر عن حارس الضيوف.