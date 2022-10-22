أعلن ريال مدريد أن قائده الفرنسي كريم بنزيمة يعاني من إجهاد على مستوى عضلة الفخذ اليسرى.

هذا وأكد مراسل قنواتنا في مدريد أن بنزيمة سيغيب عن مواجهتي إشبيلية في الليغا ولايبتسيش في أمجد الكؤوس الأوروبية.

وكان قائد الميرينغي قد شعر ببعض الألم خلال الحصة التدريبية ليوم الجمعة قبل أن يؤكد النادي الملكي معاناته من إجهاد عضلي.

بذلك لن يتمكّن فريق العاصمة الإسبانية من التعويل على خدمات أفضل لاعب في العالم، المتوّج مؤخّرًا بجائزة الكرة الذهبية، في مباراة إشبيلية، اليوم السبت في إطار الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

كما سيفتقد النادي الملكي جهود بنزيمة في مواجهة لايبتسيش الألماني الثلاثاء المقبل في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة السادسة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكان الفرنسي (34 عامًا) قد غاب عن معظم مباريات شهر سبتمبر لإصابته بتمزق في عضلات فخذه الأيمن.