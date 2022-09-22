كرويف يؤكد استعادة برشلونة لبريقه تدريجياً من قبل beIN SPORTS September 22, 2022 12:04 1:07 دقيقة قال جوردي كرويف المدير الرياضي لبرشلونة إنّ الفريق الكتالوني بدأ يستعيد بريقه تدريجياً سواء على مستوى النتائج أو عودة الجماهير بقوة لمدرجات الكامب نو فضلاً عن ارتفاع مبيعات أقمصة البلاوغرانا. تقارير إخبارية برشلونة جوردي كرويف -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة مسابقة جديدة للفوز بتذاكر كأس العالم 0:36 دقيقة إيزاك يغيب عن منتخب السويد بسبب الإصابة 1:12 دقيقة اللجنة العليا للمشاريع والإرث توقّع اتفاقية جديدة 3:02 دقيقة إشادة بإصلاحات قانون العمل في قطر 1:03 دقيقة beIN توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة خلال كأس العالم 0:45 دقيقة فيدرير سيخوض آخر مباراة في مسيرته إلى جانب نادال 1:07 دقيقة كرويف يؤكد استعادة برشلونة لبريقه تدريجياً 1:04 دقيقة استبعاد بعض الملاعب من استضافة مباريات "يورو 2028" 1:24 دقيقة المغرب يتابع الحالة الصحية لبونو ومزراوي وأمرابط 0:51 دقيقة مارتينيو يغلق أبواب عودة تشيـتشـاريتو وفـيلا