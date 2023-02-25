كروس يؤكد جاهزيته للديربي أمام أتليتيكو من قبل beIN SPORTS February 25, 2023 11:14 0:57 دقيقة في لقاء حصري مع beIN SPORTS أكد نجم ريال مدريد توني كروس أنه جاهزٌ للديربي بعد تعافيه من المرض مشيرا إلى أن مواجهة الأتليتي دائما ما تكون صعبةً وبنكهةٍ خاصة. مقابلات توني كروس الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 2:30 دقيقة الرجاء المتصدر يستضيف حُرية كوناكري 2:53 دقيقة قمة عربية مرتقبة بين الترجي والزمالك 3:13 دقيقة الأهلي وصنداونز يختتمان استعداداتهما 3:26 دقيقة آرسنال لانتزاع نقاط الفوز من أرض ليستر 0:57 دقيقة كروس يؤكد جاهزيته للديربي أمام أتليتيكو 1:33 دقيقة غريزمان يدعو جماهير أتليتيكو للتحلي بالثقة والهدوء 10:45 دقيقة وقائع مؤتمر الهلال الصحفي استعداداً لمواجهة الدحيل 12:03 دقيقة المؤتمر الصحفي لفريق الدحيل قبل مواجهة الهلال 2:13 دقيقة الوداد يغنم النقاط الثلاث من بوابة بيترو أتليتيكو 1:06 دقيقة ميدفيديف: "أتوقع مباراة معقدة أمام موراي"