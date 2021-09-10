كامافينغا: "ريال مدريد يعدّ أكبر ناد ٍ في العالم" September 10, 2021 15:33 1:15 دقيقة قال الفرنسي إدواردو كامافينغا إنّ ريال مدريد يعدّ أكبر ناد ٍ في العالم، والانضمام إليه يعدّ حلماً لكل لاعب، مؤكّداً أنه سيحاول السير على خطى نجومه السابقين من أجل تحقيق الإنجازات. مقابلات ريال مدريد إدواردو كامافينغا -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة ليل ينشد الانتصار من بوابة لوريان 1:15 دقيقة كامافينغا: "ريال مدريد يعدّ أكبر ناد ٍ في العالم" 0:40 دقيقة لابورتا يطمئن عشاق برشلونة بشأن الوضعية المالية 1:18 دقيقة رونالدو منفتح على فكرة إقامة المونديال كلّ عامين 1:03 دقيقة شمايكل يؤيّد فكرة إقامة بطولة كأس العالم كلّ عامين 1:20 دقيقة نونو مينديش يسعى للاندماج بأسرع وقت مع سان جيرمان 0:44 دقيقة هيدينك يعتزل التدريب نهائياً 0:35 دقيقة نهاية مشوار"غونيش" مع المنتخب التركي 1:20 دقيقة هل ستقام كأس العالم كل سنتين؟ 0:33 دقيقة رونالدو يظهر في أولد ترافورد