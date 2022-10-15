

وكان إلتشي صاحب المركز الأخير البادئ بالتسجيل عبر بير ميا في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، وردّ كافاني بثنائيته في الدقيقتين 41 من ركلة جزاء والسابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يحذو ميا حذوه بتسجيله الهدف الثاني الثاني ولفريقه إلتشي في الدقيقة 65.

وعوّض كافاني إهداره لركلة جزاء الجمعة قبل الماضي في المباراة ضد المضيف أوساسونا عندما فاز فريقه 2-1.

وهي المباراة الرابعة التي يخوضها كافاني مع فالنسيا منذ انتقاله إلى صفوفه في 29 آب/أغسطس الماضي.

وعزز فالنسيا موقعه في المركز السابع مؤقتاً برصيد 14 نقطة مقابل ثلاث نقاط لإلتشي الوحيد الذي لم يتذوق طعم الفوز في الليغا حتى الآن هذا الموسم.

وتعادل جيرونا مع قادش بهدف للدولي الأوروغوياني كريستيان ستوياني (90+11 من ركلة جزاء) مقابل هدف لأليكس فرنانديس (46).

ورفع جيرونا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث عشر وقادش إلى ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتنفس إشبيلية الصعداء بفوزه الثمين على مضيفه ريال مايوركا بهدف وحيد سجله لاعب الوسط الدولي الكرواتي نيمانيا غوديلي في الدقيقة 53.

وهو الفوز الثاني لإشبيلية هذا الموسم والأول في ثالث مباراة بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني خورخي سامباولي خليفة خولين لوبيتيغي المقال من منصبه لسوء النتائج.

وكان إشبيلية سقط في فخ التعادل في مباراتيه الأوليين بقيادة سامباولي وبنتيجة واحدة 1-1 أمام ضيفه أتلتيك بلباو في الدوري ومضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الرابعة لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وهي المرة الثانية التي يشرف فيها سامباولي على تدريب الفريق الأندلسي بعد الأولى موسم 2016-2017، قبل ان ينتقل لتدريب منتخب بلاده الأرجنتين.

وتخلص إشبيلية من المركز الثامن عشر المؤدي إلى الدرجة الثانية وصعد إلى الثالث عشر بفارق الأهداف خلف ريال مايوركا الثاني عشر والذي مني بخسارته الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.