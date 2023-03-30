كافاني يتطلّع لترك بصمته في فالنسيا من قبل beIN SPORTS March 30, 2023 11:45 1:04 دقيقة قال المهاجم الأوروغواياني المخضرم إدينسون كافاني لاعب فالنسيا إنه يتطلع لترك بصمته في النادي الإسباني. وأكّد كافاني أيضًا أنّ انضمامه لفريق الخفافيش لم يكن من أجل الاعتزال. مقابلات إدينسون كافاني الدوري الإسباني فالنسيا -آخر الفيديوهات 1:04 دقيقة كافاني يتطلّع لترك بصمته في فالنسيا 1:15 دقيقة كومان: "بايرن ميونيخ يسعى دائما للفوز" 0:32 دقيقة سينر يبلغ نصف نهائي بطولة ميامي 0:53 دقيقة خروج مفاجئ لسابالينكا من بطولة ميامي 13:00 دقيقة سحب قرعة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 3:50 دقيقة سيدات آرسنال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 3:49 دقيقة سيدات برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 0:33 دقيقة كأس العالم للشباب لن تقام في إندونيسيا 1:19 دقيقة فليك ممتدحاً بلجيكا: "استحقوا الفوز علينا" 0:50 دقيقة والد أنسو فاتي ممتعض من وضعية ابنه في برشلونة