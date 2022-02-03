كاسيريس يبدي سعادته بالانضمام إلى ليفانتي من قبل beIN SPORTS February 3, 2022 18:02 1:01 دقيقة أبدى الأوروغواياني مارتن كاسيريس سعادته بالانضمام إلى نادي ليفانتي، مؤكداً نيته مساعدة الفريق في الخروج من مراكزِ الهبوط. تقارير إخبارية مارتن كاسيريس الدوري الإسباني ليفانتي -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مباراة مصر والكاميرون - التغطية الخاصة 1:01 دقيقة كاسيريس يبدي سعادته بالانضمام إلى ليفانتي 0:44 دقيقة برشلونة يقدّم أوباميانغ لوسائل الإعلام 3:21 دقيقة رفع أعلام آخر الدول المتأهلة إلى كأس العالم 0:41 دقيقة فوز كاسح لكندا على سويسرا في الهوكي على الجليد 1:00 دقيقة "287" حالة إصابة بكورونا قبل الألعاب الشتوية 1:17 دقيقة شكر متبادل بين الرئيس الصيني وتوماس باخ 1:06 دقيقة جاكي شان يشارك في حمل الشعلة الأولمبية 1:11 دقيقة إجراءات أمنية جديدة قبل مباراة مصر والكاميرون 1:29 دقيقة لقاء حصري مع النجم الكاميروني جيريمي