كاستيانوس يتحدث عن الـ"سوبر هاتريك" التاريخي أمام ريال مدريد من قبل beIN SPORTS April 25, 2023 21:52 1:31 دقيقة عبّر اللاعب الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس عن سعادته بعد تسجيله الـ"سوبر هاتريك" التاريخي في مرمى ريال مدريد ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني. الدوري الإسباني ريال مدريد جيرونا فالنتين كاستيانوس -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة لامبارد يعلن غياب ماونت وجيمس حتى نهاية الموسم 1:13 دقيقة تشافي: "ما حققه برشلونة هذا الموسم إنجاز أعتز به" 0:32 دقيقة برشلونة يواصل تحضيراته لمواجهة فاييكانو 1:31 دقيقة كاستيانوس يتحدث عن الـ"سوبر هاتريك" أمام الريال 4:43 دقيقة جيرونا يصدم ريال مدريد بـ"سوبر هاتريك" كاستيانوس 6:10 دقيقة العربي إلى نهائي كأس أمير دولة قطر 0:44 دقيقة توتنهام يعتذر لجماهيره 0:56 دقيقة هل يُبعد يوفي عن البطولات الأوروبية لعام ؟ 1:41 دقيقة لاعبو مانشستر سيتي جائعون للمزيد من الألقاب 3:23 دقيقة ريال مدريد يحل ضيفاً على جيرونا