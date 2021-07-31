كارفاخال يعرب عن سعادته بتمديد تعاقده مع ريال مدريد July 31, 2021 14:26 0:58 دقيقة أعرب الإسباني داني كارفاخال مدافع ريال مدريد عن سعادته الكبيرة بتمديد تعاقده مع النادي الملكي حتى العام ألفين وخمسة وعشرين، معربا عن أمله في الاستمرار مع الفريق حتى نهاية مشواره الكروي. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد داني كارفاخال -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة كارفاخال يعرب عن سعادته بتمديد تعاقده مع ريال 3:53 دقيقة البرازيل تتفوق على مصر وتصعد إلى نصف نهائي 0:35 دقيقة القوس والسهم: التركي ميتي غازوز يحرز ذهبية الفردي 1:25 دقيقة نيوزيلندا تتوج بذهبية الرغبي السباعي للسيدات 0:48 دقيقة الإسباني بوستا ينتزع البرونزية من دجوكوفيتش 0:38 دقيقة السويسرية نينا كريستن تحرز ذهبية بندقية 50 م 2:22 دقيقة البيلاروسي ليتفينوفيتش يحرز ذهبية الترامبولين 0:51 دقيقة استبعاد العداءة النيجيرية أوكاغباري بسبب المنشطات 0:41 دقيقة بايلز تنسحب من نهائي مسابقتين أخريين 1:03 دقيقة دريسيل يحطم رقم عالمياً ويتوّج بذهبية