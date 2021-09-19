كاراسكو: "جواو فيليش لم يكن يستحق الطرد" من قبل beIN SPORTS September 19, 2021 09:44 0:36 دقيقة قال البلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب أتلتيكو مدريد، إن البرتغالي جواو فيليش لم يكن يستحق البطاقة الصفراء ولا حتى الطرد في مباراة فريقه أمام بيلباو. مقابلات الدوري الإسباني أتليتكو مدريد يانيك كاراسكو -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة أليغري مستعد وبيولي يعتبرها صعبة 3:15 دقيقة قمّة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وليون 2:55 دقيقة مواجهة قوية بين فالنسيا وريال مدريد 0:36 دقيقة كاراسكو: "جواو فيليش لم يكن يستحق الطرد" 3:00 دقيقة مانشستر يونايتد للعودة إلى سكة الانتصارات 3:05 دقيقة مباراة من العيار الثقيل بين توتنهام وتشيلسي 0:38 دقيقة ساديو ماني: "الفريق لم يقدم أفضل مباراة" 0:27 دقيقة غوارديولا يتحدث عن التعادل أمام ساوثهامبتون 0:42 دقيقة باوليني تصنع المفاجأة في بطولة سلوفينيا 0:29 دقيقة مستثمر كمبودي يعتزم شراء نادي سانت إيتيان