قمّة مرتقبة بين أتلتيكو مدريد وبيلباو من قبل beIN SPORTS September 18, 2021 10:31 3:09 دقيقة يستضيف أتلتيكو مدريد فريق أتليتك بيلباو اليوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم. تقارير إخبارية أتلتيك بيلباو أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 1:19 دقيقة باسل كوركيس يتحدث عن المنتخب العراقي 2:09 دقيقة خطة لزيادة عدد بطولات التنس 0:38 دقيقة كافاني يعود إلى منتخب الأوروغواي 3:09 دقيقة قمّة مرتقبة بين أتلتيكو مدريد وبيلباو 3:12 دقيقة مانشستر سيتي من أجل تحقيق الانتصار الرابع توالياً 2:57 دقيقة ليفربول لمواصلة سلسلة نتائجه الجيدة 1:05 دقيقة رايو فاييكانو يقدّم نجمه الجديد راداميل فالكاو 0:40 دقيقة معسكر شتوي لباريس سان جيرمان في الدوحة 0:41 دقيقة أزمة جديدة بين أندية إسبانية ورابطة "لا ليغا" 1:01 دقيقة التعادل يحسم نتيجة مباراة الريان والوكرة