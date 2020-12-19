قمّة برشلونة وفالنسيا تنتهي بالتعادل الإيجابي

وسجل كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي (45) والأوروغوياني رونالد أراخو (52) هدفي برشلونة في المقابل دوّن الفرنسي مختار دياكابي (30) والأوروغوياني الآخر ماكسيميليانو غوميز (69) هدفي فالنسيا.

وبعد ان افتتح فالنسيا التسجيل عن طريق هدف رأسي للفرنسي مختار دياكابي (29)، احتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة انبرى لها ميسي وأنقذها حارس مرمى فالنسيا خاومي دومينيك ووصلت الكرة إلى خوردي ألبا أعادها عرضية ارتطمت بأحد مدافعي فالنسيا، قبل أن يتابعها البرغوث برأسه داخل الشباك من مسافة قريبة (45+4) رافعاً رصيده إلى 643 هدفاً في صفوف فريقه.

وضرب ميسي موعداً مع الهدف 643 مع برشلونة في مختلف البطولات معادلاً رقم الأسطورة البرازيلية بيليه الذي سجل نفس رصيد الأهداف مع فريق واحد هو سانتوس.

ثم منح أراوخو التقدم لبرشلونة عندما استغل كرة وصلته داخل المنطقة فسددها على الطاير داخل الشباك (52).

بيد ان الفريق الكاتالوني فشل في المحافظة على تقدمه وتلقت شباكه هدفاً حمل توقيع غوميز الذي غمر الكرة بدقة داخل الشباك (69).

ورمى برشلونة بكل ثقله في الدقائق العشرين الاخيرة لكن من دون جدوى.

ويحتل برشلونة المركز الخامس مؤقتاً بـ21 نقطة فيما يأتي فالنسيا في المركز 12 مؤقتاً بـ15 نقطة.

