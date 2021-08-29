وافتتح مانو تريغيروس التسجيل للضيوف في الدقيقة 52 لكن سرعان ما تمكن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز من تعديل الكفة في الدقيقة 56 ثم أضاف أرنوت غروينفيلد الهدف الثاني لفريق الغواصات الصفراء (74).

وبينما كانت المواجهة تتجه نحو تحقيق فياريال لفوز ثمين، تمكن أبناء المدرب دييغو سيميوني من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 95 (الجزائري عيسى مندي خطأ في مرماه).

ويملك أتلتيكو مدريد 7 نقاط فيما جمع فياريال إلى حد الآن 3 نقاط من 3 تعادلات.

وفي باقي المواجهات، عاد أوساسونا بالفوز من خارج أرضه أمام قاديش (3-2) وانتصر رايو فاليكانو على غرناطة برباعية نظيفة.



