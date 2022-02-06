قمة مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد من قبل beIN SPORTS February 6, 2022 14:34 2:33 دقيقة قمة الجولة 23 من الليغا تجمع برشلونة بأتليتيكو مدريد في الكامب نو. موقعة سيسعى فيها كل فريق لخطف النقاط وذلك من أجل تعبيد الطريق نحو الظفرِ بمركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل. تقارير إخبارية أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 3:00 دقيقة مباراة مصر والسنغال - التغطية الخاصة 2:04 دقيقة الياباني كوباياشي يحرز ذهبية المنحدر العادي 4:03 دقيقة ليفربول إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي 2:33 دقيقة قمة مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد 2:10 دقيقة مواجهة خاصة بين كيروش وسيسيه 4:43 دقيقة مصر والسنغال | آخر الأخبار والمستجدات 2:11 دقيقة رقم قياسي أولمبي جديد للسويدي فان دير بويل 0:54 دقيقة إقبال عالمي غير مسبوق على طلبات تذاكر المونديال 2:12 دقيقة ذهبية للجنة الأولمبية الروسية في التزلج الريفي 2:14 دقيقة مواجهة واعدة في النهائي بين صلاح ومانيه