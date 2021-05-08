وصار رصيد أتلتيكو مدريد 77 نقطة في صدارة الترتيب، يليه برشلونة برصيد 75 نقطة، وفي المركز الثالث يأتي ريال مدريد بـ 74 نقطة، وذلك قبل أن يلعب فريق المدرب زين الدين زيدان مباراة الجولة 35 غداً ضد إشبيلية.

وصبت النتيجة في مصلحة ريال مدريد الذي لو فاز بجميع المباريات المتبقية له فإنه سيفوز بالليغا.

وفشل أتلتيكو في إبقاء مصيره بين يديه باكتفائه بالتعادل، علمًا أنه لم يخسر أمام برشلونة منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 (فوزان وتعادلان) وتفوق بهدف نظيف على منافسه في أول مباراة جمعتهما هذا الموسم، بعد أن بدا مع بداية العام في موقع مؤات نحو تحقيق اللقب بابتعاده بفارق اكثر من تسع نقاط عن اقرب منافسيه.

وكان برشلونة أهدر فرصة انتزاع الصدارة وأخذ الأفضلية في السباق حين خسر على أرضه أمام غرناطة 1-2 الاسبوع الفائت في مباراته المؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين.



وخاض النادي الكاتالوني المباراة بغياب مدربه الهولندي رونالد كومان الموقوف لمباراتين بسبب طرده في الخسارة أمام غرناطة لـ"عدم احترام الحكم"، وغاب عن الفوز ضد فالنسيا نهاية الأسبوع الماضي.



تفاصيل وأحداث مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد:

نهاية المباراة بالتعادل السلبي 0-0.

- د 90 حرة مباشرة خطيرة للغاية نفذها ميسي ببراعة لكنها مرت بسلام على مرمى أوبلاك.

- د 85 الفرنسي عثمان ديمبيلي يضيّع فرصة خطيرة للغاية عندما أرسل رأسيته فوق المرمى بطريقة غريبة.

الصراع يبلغ أشده في الدقائق العشر الأخيرة، برشلونة يملك بعض الأفضلية لكنه لا يجد الطريق، بينما أتلتيكو يتأهب لخطف هدف.

- د 70 هدف ملغي برأس آروخو بسبب وقوعه في التسلل.

- د 66 أوبلاك يتصدى لحرة مباشرة نفذها الأسطوري ميسي.

برشلونة يحسن من هجماته في الشوط الثاني ولكن الفعالية لا زالت غائبة.

- د 62 موريبا كاد أن يوقع على الهدف الأول لكن كرته تبعد في الرمق الأخير. ثم يرتقي بيكيه لكرة ميسي المرفوعة لكن أوبلاك يؤمن الموقف.

- يعرف أتلتيكو جيداً أن أي نتيجة غير الفوز ستضعه في مأزق حقيقي في سعيه للقب.

- د 55 أتلتيكو يتابع أفضليته باحثاً عن هدف يعرف برشلونة جيداً أنه من الصعب تعويضه.

- بداية سريعة للشوط الثاني، رأسية غير مركزة من لونغليه، يرد عليه سواريز بتسديدة قوية جاورت القائم.

- صافرة بداية الشوط الثاني.

سيناريو مذهل من أتلتيكو في الشوط الأول، الفريق صنع فرص متتالية خطرة جداً، ولولا تألق تير شتيغن لخرج رجال دييغو سيميوني متقدمين وبفارق أكثر من هدف في الشوط الأول لكن النتيجة بقيت 0-0 رغم إضافة 4 دقائق كوقت إضافي، بانتظار الحسم في الثاني.

- د 41 أخيراً برشلونة يحصل على فرصة خطيرة بما فيه الكفاية، للتسجيل عن طريق قائده ميسي الذي تخطى دفاعات الضيوف ولكن تسديدته لم تجد طريق المرمى بسبب لمسها من قبل أوبلاك.

- د 37 مرة جديدة تير شتيغن ينقذ مرمى برشلونة بتصديه الهائل لكرة كاراسكو.

- د 33 أتلتيكو يقلب الأفضلية، يبادر للهجوم ويحصل على فرص محققة للتسجيل من خلال يورنتي وسواريز يقف لهما تير شتيغن سداً منيعاً.

- د 31 تبديل اضطراري لبرشلونة بخروج ارتكازه الثقيل فنياً سيرجيو بوسكيتس ودخول موريبا.

- د 29 غريزمان لاعب أتلتيكو السابق يجرب حظه بتسديدة لا يتعذب بها أوبلاك.

- د 19 أخطر كرات اللقاء من كوريا عندما سدد داخل منطقة الجزاء لكنها أبعدت بواسطة لونغليه الذي أحسن التغطية.

- د 15 ربع ساعة على بداية اللقاء، برشلونة أفضل من ناحية امتلاك الكرة، لكن ليس هذا ما يريده المدرب كومان الجالس على المدرجات للعقوبة، بل يريد أمراً واحداً هو رؤية الشباك تهتز، قبل أن تتعقد الأمور أمام فريق يعرف كيف يغلق مناطقه وكيف يخطف أهدافه في الوقت المناسب.

- د 10 لويس سواريز يسدد حرة مباشرة على بعد 26 متر يمسكها تير شتيغن.

- د 05 واضح أن برشلونة يدخل محاولاً فرض أسلوبه، معتمداً على تأمين خطه الخلفي بالثلاثي، مينغيوزا، لونغليه، وبيكيه في حالة الهجوم، تدوير الكرة البحث عن منفذ هذه العناوين تبدو هي مقدمات الشوط الأول.

- د 03 أول تهديد في المباراة، جاء من قبل ليمار لاعب أتلتيكو عندما سدد كرة أمسكها تير شتيغن بلا صعوبات تذكر.

- د 01 الحكم الإسباني الشهير ماثيو لاهوز الذي قاد موقعة 2014 بين الفريقين يطلق صافرة البداية.

- فقط أمام إشبيلية (38 هدفًا في 43 مباراة) أحرز ليونيل ميسي مهاجم برشلونة أهدافًا أكثر في جميع البطولات ممّا فعل أمام أتلتيكو مدريد (32 هدفًا في 42 مباراة)

- أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة فشل بالتسجيل في 11 مباراة بالدوري الإسباني أمام اتلتيكو مدريد