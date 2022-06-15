قرارات هامة من أجل إنقاذ برشلونة اقتصادياً من قبل beIN SPORTS June 15, 2022 11:58 2:42 دقيقة أعضاء نادي برشلونة يصوتون على تفعيل "رافعات" لإنقاذ اقتصاد النادي الكاتالوني. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة ليفربول يكمل إجراءات التعاقد مع نونيز 1:25 دقيقة فليك يشكر ومانشيني يشيد رغم الهزيمة 0:27 دقيقة مدفيديف يبلغ الدور الثاني في بطولة هاله 0:42 دقيقة إنفانتينو يهنئ المنتخبات الـ32 المتأهلة للمونديال 0:46 دقيقة المطالبة بعقوبة جديدة في حق بلاتيني وبلاتر 0:30 دقيقة بشيكتاش يضمّ المغربي سايس 1:21 دقيقة روزيلا أيان مقتنعة بمشروع الاتحاد المغربي 3:18 دقيقة أحمد هشام الراوي نجم منتظر في الكرة القطرية 3:09 دقيقة حصيلة اللاعبين العرب في الدوري التركي 2:42 دقيقة قرارات هامة من أجل إنقاذ برشلونة اقتصادياً