النادي أعلن أن اللاعبين المخولين لحمل شارة القيادة للموسم الجديد، هم سيرجيو بوسكيتس ، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو، وجوردي آلبا وذلك خلفاً لليونيل ميسي الذي غادر الفريق .. هذا ويتحضر النادي الكاتالوني لملاقاة ريال سوسيداد الأحد المقبل، في أول مباراة رسمية هذا الموسم.

