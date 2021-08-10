النادي أعلن أن اللاعبين المخولين لحمل شارة القيادة للموسم الجديد، هم سيرجيو بوسكيتس ، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو، وجوردي آلبا وذلك خلفاً لليونيل ميسي الذي غادر الفريق .. هذا ويتحضر النادي الكاتالوني لملاقاة ريال سوسيداد الأحد المقبل، في أول مباراة رسمية هذا الموسم.
قادة برشلونة للموسم القادم
النادي أعلن أن اللاعبين المخولين لحمل شارة القيادة للموسم الجديد، هم سيرجيو بوسكيتس ، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو، وجوردي آلبا وذلك خلفاً لليونيل ميسي الذي غادر الفريق .. هذا ويتحضر النادي الكاتالوني لملاقاة ريال سوسيداد الأحد المقبل، في أول مباراة رسمية هذا الموسم.
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