اللاعب الذي توّج مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات بالإضافة إلى العديد من الألقاب الأخرى محلياً وقارياً وعالمياً اتخذ قراره بالرحيل عن صفوفِ ريال مدريد رغبة منه في خوض تجربة جديدة اختار أن تكون في صفوف الشياطين الحمر ليأتي إبعاده عن قائمة الريال كتأكيد جديد على بداية نهاية العلاقة بين الطرفين.

