فينيسيوس يركّز على تنفيذه لتعليمات زيدان في الديربي من قبل beIN SPORTS February 1, 2020 18:59 1:36 دقيقة ركّز البرازيلي فينيسيوس جونيور على تنفيذه لتعليمات زيدان خلال الشوط الثاني الذي اشترك به في المباراة التي كسبها فريقه ريال مدريد أمام أتلتيكو بهدف دون رد. ريال مدريد فينيسيوس جونيور -آخر الفيديوهات 4:17 دقيقة سان جيرمان يكتسح مونبيليه بخماسية 0:45 دقيقة الأهلي (0) - (0) الهلال - تغطية خاصة 2:53 دقيقة شبيبة القبائل يوقف السلسلة القياسية للترجي 1:36 دقيقة فينيسيوس يركّز على تنفيذه تعليمات زيدان في الديربي 1:50 دقيقة سيميوني يجيب باختصار شديد عقب خسارة ديربي مدريد 5:23 دقيقة محمد صلاح يسجل ثنائية وليفربول يتابع تحليقه 3:52 دقيقة بوروسيا دورتموند يكرر الفوز بالخمسة وهالاند يبدع 3:51 دقيقة بايرن ميونيخ يتصدّر ويترقب صدام لايبزيغ بغلادباخ 0:35 دقيقة صن داونز يهزم الوداد ويتصدر المجموعة الثالثة 1:10 دقيقة دقيقة صمت في ديربي مدريد احتراماً لروح كوبي براينت