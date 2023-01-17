فينيسيوس يؤكد قدرته على التأقلم السريع من قبل beIN SPORTS January 17, 2023 10:37 0:53 دقيقة في المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعباً جديداً لريال بيتيس، أكد أبنير فينيسيوس أنه يمتلك القدرة على التأقلم السريع مع الفريق مضيفاً أن التمرينَ الأول كان جيداً وشهد ترحيباً كبيراً من زملائه الجدد. تقارير إخبارية ريال بيتيس الدوري الإسباني أبنير فينيسيوس -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة بولندا تتفوق على السعودية في مونديال اليد 0:46 دقيقة بيراميدز يصعد إلى نهائي كأس مصر 0:53 دقيقة فينيسيوس يؤكد قدرته على التأقلم السريع 2:29 دقيقة المنتخب الليبي لاستعادة توازنه أمام موزمبيق 2:59 دقيقة الجزائر لحجز بطاقة العبور من بوابة إثيوبيا 2:40 دقيقة مواجهة معادة بين وولفرهامبتون وليفربول 0:51 دقيقة تايتوم وسلتيكس يواصلان التحليق في الصدارة 0:26 دقيقة تعادل قادش وإلتشي 0:41 دقيقة تقارير تؤكد اهتمام بايرن ميونيخ بحارس دورتموند 0:38 دقيقة عمان تتخطى البحرين وتلاقي العراق في نهائي خليجي 25