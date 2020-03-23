فيديو مؤثر جداً بصوت سيرخيو راموس من قبل beIN SPORTS March 23, 2020 21:57 1:15 دقيقة نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم على موقعه شريطا قصيرا أرفقه بتعليق صوتي لقائد المنتخب سيرخيو راموس عرض فيه صورا للمدينة الرياضية لاس روثاس وهي خالية، حيث كان من المقرر أن تستضيف معسكرا إعداديا للمنتخب الإسباني تم إلغاؤه بسبب تفشي وباء كورونا. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة فيديو مؤثر جداً بصوت سيرخيو راموس 0:30 دقيقة إصابة الرئيس السابق لريال مدريد بفيروس كورونا 0:41 دقيقة تأجيل المباراتين النهائيتين للأبطال ويوروبا ليغ 0:45 دقيقة اتحاد القوى مستعد لتغيير موعد مونديال 2021 1:59 دقيقة إنفانتينو يرى أزمة كورونا فرصة لهيكلة كرة القدم 0:33 دقيقة جائزة أذربيجان تنضم إلى لائحة السباقات المؤجلة 1:19 دقيقة تأجيل مسابقات كرة القدم الإسبانية حتى إشعار آخر 32:27 دقيقة أبرز المحطات في مسيرة ليفربول هذا الموسم 0:35 دقيقة كو: إقامة الأولمبياد في موعده غير ملائم وغير مرغوب 2:07 دقيقة كيف يهتم نجوم الدوري التونسي بلياقتهم البدنية ؟