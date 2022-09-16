فيتسل وكاراسكو متحمّسان لخوض الديربي أمام ريال مدريد من قبل beIN SPORTS September 16, 2022 17:56 1:56 دقيقة عبّر لاعبا أتليتيكو مدريد أكسيل فيتسل ويانيك كاراسكو عن حماسهما واستعدادهما لخوض لقاء الديربي أمام ريال مدريد لحساب الجولة السادسة من الدوري الإسباني والذي يحتضنه ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو". مقابلات الدوري الإسباني ريال مدريد أكسيل فيتسل أتليتيكو مدريد يانيك كاراسكو -آخر الفيديوهات 1:56 دقيقة فيتسل وكاراسكو متحمّسان لمواجهة ريال مدريد 1:31 دقيقة برشلونة يبحث عن مواصلة الضغط على ريال مدريد 1:09 دقيقة إسحاق يثمّن خوضه عدة مباريات في استادات كأس العالم 3:29 دقيقة ديشان يبحث عن الحلول في ظلّ كثرة الإصابات 0:57 دقيقة الفيفا يغلق القضية المرفوعة ضد الاتحاد الإكوادوري 0:49 دقيقة نوتنغهام فوريست المتعثر يسعى للفوز على فولهام 0:43 دقيقة هيرتا برلين ضيفاً على ماينتس 1:00 دقيقة تميّز جديد لمنصة هيّا الإلكترونية 1:50 دقيقة بطريقة مبتكرة .. إنريكي يعلن عن قائمة إسبانيا 0:49 دقيقة أستون فيلا يستضيف ساوثهامبتون في مواجهة متكافئة