

وبكّر فياريال بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة (19) عبر فرناندو نينيو بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من ألفونسو بيدراسا، قبل أن يطمئن جيرار مورينو عشاق صاحب الضيافة بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة أيضاً، إثر تمريرة من النيجيري صامويل تشوكويزي (54).



وقلّص سيرخيو ليون الفارق في الدقيقة 73 بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من الصربي نيمانيا رادويا، فاشتعلت المنافسة في الدقائق المتبقية مع ضغط هائل للضيوف دون أن ينجحوا في إدراك التعادل.



ونجح فياريال في تحقيق فوزه الأول بعد تعادل وخسارة، والثاني في مبارياته الثماني الأخيرة التي سقط خلالها في فخ التعادل خمس مرات.



وانفرد فياريال بالمركز الرابع مؤقتاً بعدما رفع رصيده الى 29 نقطة بفارق الأهداف خلف ريال سوسييداد الذي يستضيف أوساسونا الأحد،



وبفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق إشبيلية الذي ينتظره دربي أندلسي ساخن أمام جاره ريال بيتيس لاحقاً.



في المقابل، مني ليفانتي بخسارته السادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 18 نقطة وتراجع إلى المركز الثاني عشر.

