

وفاز فياريال على مضيفه غرناطة بهدف يتيم اليوم الجمعة ضمن الأسبوع الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونجح فياريال في خطف النقاط الثلاث للمباراة الثانية توالياً بعد الاستئناف والثالثة على التوالي بالمجمل وبذات النتيجة 1-0 (فاز في آخر مباراتين على سلتا فيغو ومايوركا).

وسجّل جيرارد مورينو هدف اللقاء الوحيد (11)، ليرفع الفائز رصيده إلى 47 نقطة متعادلاً بالرصيد مؤقتاً مع خيتافي وريال سوسييداد ومبتعداً بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الرابع، فيما توقف رصيد غرناطة عند 42 نقطة.



وفي صراع الهبوط انتهت مباراة مايوركا وضيفه ليغانيس بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل سالفا سيفيلا أولاً لأصحاب الأرض (9) وعدل أوسكار رودريغيز لليغانيس قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.