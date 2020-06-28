وحسم أصحاب الأرض فوزهم في الشوط الأول فسجل لهم، باكو ألكاسير 14 وجيرارد مورينو 44.

وضرب فياريال عصفورين بحجر واحد لأنه أبعد منافسه بشكل شبه نهائي عن إحدى البطاقات المؤهلة إلى أهم البطولات القارية وبات في المركز الخامس متخلفا بفارق 3 نقاط عن إشبيلية الرابع، في حين تراجع فالنسيا إلى المركز الثامن بفارق 8 نقاط عن الفريق الاندلسي.

وصار رصيد فياريال 51 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 46 نقطة في المركز الثامن.

من جهته فاز إيبار خارج أرضه على غرناطة 2-1.

سجل للفائز بابلو دي بلاسيس 16 و إنريكي غارسيا كيكي 69، فيما وقع على هدف الخاسر روبرتو سولدادو 48.

وصار رصيد إيبار 35 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 43 في المركز العاشر.