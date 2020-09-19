

وكان إيبار البادئ بالتسجيل عبر أنريكي غارسيا كيكي في الدقيقة 50 بتسديدة بيسراه إثر تمريرة من ايدو إتشبوسيتو.

وأدرك جيرار مورينو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 63 عندما تلقى كرة من الدولي النيجيري صامويل تشاكويزي داخل المنطقة وسددها بيمناه داخل المرمى، قبل أن يسجل باكو ألكاسير هدف الفوز في الدقيقة 71 إثر تمريرة من مورينو سددها من زاوية صعبة داخل المرمى.

وعوض فياريال تعثره افتتاحاً على أرضه أمام العائد هويسكا (1-1) في أول مباراة رسمية بقيادة مدربه الجديد إيمري الذي خلف خافي كاييخا رغم إنهاء الموسم الماضي في المركز الخامس وضمان المشاركة في "يوروبا ليغ".

وفاز خيتافي بهدف نظيف على ضيفه أوساسونا حمل توقيع نجمه ماتا مع الدقيقة الرابعة والخمسين.



