وسجّل للفريق المضيف الكاميروني كارل توكو-إيكومبي هدفين (39 و76)، والمخضرم سانتي كازورلا بعدما احتكم الحكم إلى تقنية المساعدة بالفيديو "VAR" لاحتساب ركلة جزاء (68)، وجيرارد مورينو (90+2) والنيجيري سامويل تشوكويزي (90+4). فيما سجل هدف بيتيس البرازيلي إيمرسون (48).

ورفع فياريال رصيده إلى 11 نقطة بعدما حقق فوزه الثالث هذا الموسم وصعد للمركز الخامس مؤقتاً، فيما تجمّد رصيد بيتيس الذي مني بخسارته الأولى في مبارياته الخمس الأخيرة، عند 8 نقاط في المركز التاسع، بعدما كان افتتح الموسم بخسارتين أمام بلد الوليد 1-2 وبرشلونة 2-5.