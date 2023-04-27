واستفاد فريق "الغواصة الصفراء" على أكمل وجه من تعادل ريال بيتيس مع ريال سوسييداد صفر-صفر الثلاثاء، كي يعود بقوة إلى صراع المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال.

وتقدم فياريال إلى المركز الخامس على حساب ريال بيتيس بفارق نقطة، فيما بات على بعد خمس نقاط من سوسييداد قبل سبع مراحل على ختام الموسم.

ولم يكن الفوز الخامس عشر سهلاً بتاتاً على فياريال، إذ واجه منافساً شرساً يصارع من أجل تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية وأنهى الشوط الأول متخلفاً بهدف في الثواني الأخيرة عبر خافيير بوادو (45).

وعاد صاحب الأرض بقوة في بداية الشوط الثاني مسجلاً هدفين بواسطة الفرنسي إتيان كابو (53) وداني باريخو (63)، لكن إسبانيول أدرك التعادل عبر خوسيلو (73)، قبل أن يعيد السنغالي نيكولاس جاكسون فياريال إلى المقدمة (80) ثم حسم كابو الأمور نهائياً بهدفه الشخصي الثاني في الوقت بدل الضائع (90+2).

وبهذه الهزيمة، تجمد رصيد إسبانيول عند 28 نقطة في المركز التاسع عشر.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 33 نقطة بعد فوزه القاتل والثمين على ضيفه بلد الوليد 2-1.

