قلّب فياريال تأخره إلى فوز أمام مضيفه ريال مدريد 3-2 في سانتياغو برنابيو ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وصدم فياريال جماهير منافسه بعد أيام فقط من انتصار ريال مدريد الكبير على غريمه برشلونة في كامب نو 4-0 وتأهله إلى نهائي كأس الملك.

وتقدم ريال مدريد بهدف باو توريس بالخطأ في مرمى فريقه (16) قبل أن يعدل النيجيري صامويل تشوكويزي النتيجة في الدقيقة التاسعة والثلاثين.

وعاد فينيسيوس لمنح ريال مدريد التقدم بعد مجهود فردي (48) الأمر الذي دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاستبدال الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة التاسعة والخمسين قبل أيام من مواجهة تشلسي الإنكليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمكن فياريال من تعديل النتيجة في الدقيقة السبعين بفضل البديل موراليس ومن ثم أضاف نجم المباراة تشوكويزي هدف الفوز بتسديدة رائعة (80).

ورفع فياريال رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً بينما تجمّد رصيد ريال مدريد عند 59 نقطة في المركز الثاني.

ويملك برشلونة فرصة الابتعاد بالصدارة بفارق 15 نقطة بحال فوزه على جيرونا الإثنين.