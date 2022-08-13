وفي المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، نجح فريق "الغواصات الصفراء" بإحراز نقاطه الثلاث الأولى هذا الموسم بفضل أهداف السنغالي نيكولاس جاكسون (49) وأليكس بايينا (81 و90).

وفي المباراة الثانية، وفيما كان سلتا فيغو يتجه إلى الفوز بفضل هدفين سجلهما المخضرم ياغو أسباس (45+2) والبرتغالي غونزالو باسيينسيا (63)، نجح إدواردو ايكسبوزيتو بتقليص النتيجة لاسبانيول (72) قبل أن ينال الفريق الكاتالوني ركلة جزاء قاتلة بعد العودة الى تقنية حكم الفيديو المساعد (var) في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي إثر خطأ ارتكبه أوسكار مينغويزا على جوزيلو الذي انبرى بنجاح الى الركلة (90+8).

وخرج اسبانيول بنقطة غالية فيما تحسر سلتا فيغو على إضاعة ثلاث نقاط كانت في متناول اليد.