وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الملكي كل من الفرنسي كريم بنزيمة (14 من ركلة جزاء) والكرواتي لوكا مودريتش (41) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (56) والأوروغواياني فيديريكو فالفيردي (66).

وبصم إياغو أسباس على الهدف الوحيد لأصحاب الأرض (23 من ركلة جزاء).

وأهدر البلجيكي إيدين هازار ركلة جزاء لفريق العاصمة الإسبانية في الدقيقة (87) تصدّى لها حارس سيلتا فيغو الأرجنتيني أوغستان مارشيسين ببراعة.

وكان ريال مدريد استهل حملة الدفاع عن لقب الليغا بفوز صعب خارج الديار على الوافد الجديد ألميريا 2-1 الأسبوع الماضي.

ورفع الميرينغي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الليغا، بفارق الأهداف عن ريال بيتيس وأوساسونا، محقّقًا العلامة الكاملة إلى حد الآن.

في المقابل تجمّد رصيد سيلتا فيغو عند نقطة يتيمة في المرتبة الرابعة عشرة.