وسجل كل من بريان خيل سالفا تييرا (22) ولوكاس أوكامبوس (69 من ركلة جزاء) وباب غايي (88) أهداف إشبيلية فيما دوّن كريم الرقيق (29 خطأ في مرماه) وخافيير بوادو (43) هدفي إسبانيول.

ويحتل إشبيلية المركز العاشر بـ44 نقطة فيما يأتي إسبانيول في المركز قبل الأخير بـ31 نقطة.

وفي مواجهة أخرى، حسم ريال بيتيس المواجهة أمام مضيفه أتلتيك بيلباو 1-صفر.

وسجل ويليان خوسي دي سيلفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة.

وفي باقي المباريات، واصل جيرونا تقديم سلسلة عروضه الجيدة بفوزه على ريال مايوركا 2-1 وانتصر رايو فاليكانو على بلد الوليد 2-1.