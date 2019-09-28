وهذا الانتصار الأول للنادي الكاتالوني خارج أرضه ضمن الموسم الحالي، والمباراة الأولى التي تنتهي بشباك نظيفة للحارس الألماني المتألق تير شتيغن.

وسجل لفريق المدرب فالفيردي، الأوروغوياني لويس سواريز 49، والظهير البرازيلي جونيور فيربو 49.

أهداف مباراة برشلونة وخيتافي

- نهاية المباراة بفوز برشلونة 2-0.

- د 82 حكم المباراة خيسوس جيل يطرد المدافع الفرنسي لبرشلونة لانغليه بعد تلقيه الإنذار الثاني.

- أداء برشلونة يتحسن، ولكن لا يزال دون المستوى المأمول.

الدقيقة 49: البرازيلي جونيور، يتابع كرة بيريث المرتدة من الحارس سوريا معلناً هدفاً ثانياً لبرشلونة

نهاية الشوط الأول بتقدّم فريق "البلوغرانا" على مضيفه خيتافي بهدف دون رد.

الدقيقة 42: الأوروغوياني لويس سواريز يفتتح التسجيل لمصلحة برشلونة بعد إمداد رائع من حارس الفريق الكاتالوني تير شتيغن

الدقيقة 21: مارك أندريه تير شتيغن وفيّ لعادته...الحارس الألماني يحرم خيتافي من افتتاح النتيجة بعد تصديه لكرة المهاجم الخطير آنخل رودريغيز

الدقيقة 11: كارليس بيريز يهدّد مرمى خيتافي والحارس ديفيد سوريا يتصدّى

الدقيقة 10: أول تهديد جدّي من أصحاب الدار من خلال تسديدة آنخل رودريغيز

استهل خيتافي المباراة بشكل جيد من خلال الاستحواذ على الكرة في حين يسيطر الحذر على أسلوب برشلونة إلى حد الآن

انطلاق المباراة : الحكم الإسباني خيسوس مانزانو يطلق صافرة بداية المواجهة

تشكيلة برشلونة

تشكيلة خيتافي

¡Este es el once con el que saltaremos al césped del Coliseum para enfrentarnos al @FCBarcelona_es en menos de una hora! 💪#VamosGeta #GetafeBarça pic.twitter.com/FE2d0zbQVf — Getafe C.F. (@GetafeCF) September 28, 2019

موعد مباراة برشلونة سيكون السبت 28 سبتمبر الساعة 17:00 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة عبر beIN SPORTS HD3، مع استوديو تحليلي قبل وخلال وبعد اللقاء.

ستكون مباراة برشلونة وخيتافي تحت الضوء في ظل تخبط الفريق الكاتالوني في واحدة من أسوأ بداياته منذ أكثر من عقدين، حيث سيسعى حامل اللقب للبناء على فوزه على فياريال ومواصلة تصحيح المسار الذي شهد خسارتين وتعادل وثلاثة انتصارات حتى الآن.

مهمة برشلونة ستكون خارج الديار على استاد ألفونسو بيريز بوجه منافس متوسط المستوى والترتيب، في المركز العاشر، من فوز وأربعة تعادلات وخسارة.

أما برشلونة يحتل المركز السادس برصيد 10 نقاط بفارق أربع نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

وسيفتقد برشلونة خدمات ليونيل ميسي الذي تعرض لإصابة عضلية أمام فياريال.

بإمكانكم متابعة التغطية المباشرة لمباراة برشلونة عبر هذا المقال لأبرز اللقطات بالفيديو فور حدوثها.