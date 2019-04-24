وكانت أعين برشلونة تراقب هذه المباراة لأن خسارة أتلتيكو ستؤدي لفوز برشلونة بلقب الدوري.

لكن رجال المدرب دييغو سيميوني أصروا على القتال وسجل ألفارو موراتا 9، الفرنسي أنطوان غريزمان 49، الأرجنتيني آنخيل كوريا 81 أهداف الفريق، في حين سجل للخفافيش الفرنسي كيفن غاميرو 36، ودانيل باريخو 77 من ركلة جزاء.

أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بـ71 نقطة، مقابل 52 نقطة لفالنسيا في المركز الخامس.

وبات برشلونة على بعد خطوة للحفاظ على لقبه وسيتحقق ذلك إذا ما فاز السبت على ليفانتي

أهداف المباراة:

- د 81 البديل آنخيل كوريا يسدد بقوة وهدف ثالث لأتلتيكو مدريد.

- د 77 داني باريخو يسجل التعادل لفالنسيا (2-2) من ركلة جزاء

- د 49 الفرنسي أنطوان غريزمان يحرز الثاني لأتلتيكو مدريد برأسية ممتازة.

- د 36 الفرنسي كيفين غاميرو يحرز التعادل في مرمى فريقه السابق بعد أن تابع تمريرة سانتي مينا الحاسمة.

- د 9 ألفارو موراتا يسجل الهدف الأول لأتلتيكو مدريد من متابعة لعرضية خوان فران.