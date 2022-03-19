وتابع فالنسيا انتفاضته في الأونة الأخيرة وحقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة.

وسجل هدف المباراة الوحيد للخفافيش الدولي البرتغالي غونسالو غيديش في الدقيقة 50.

وعزز فالنسيا موقعه في المركز التاسع برصيد 40 نقطة مقابل 32 نقطة لإلتشي الرابع عشر.

من جهتخ تنفس غرناطة الصعداء بفوزه الثمين على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 3-2.

وأهدر خوسيلو فرصة منح التقدم لديبورتيفو ألافيس في الدقيقة 26 عندما أضاع ركلة جزاء، قبل أن يمنح سيرجيو إسكوديرو التقدم للضيوف مطلع الشوط الثاني (50).

ورد ديبورتيفو ألافيس بهدفين للأرجنتيني غونسالو إسكالانتي (53) ومانو فاييخو (57)، لكن غرناطة أدرك التعادل عبر أنتونيو بويرتاس (75)، قبل أن يخطف له الكولومبي لويس سواريس هدف الفوز في الدقيقة 87.

ووضع غرناطة حدا لعشر مباريات متتالية دون انتصار (7 هزائم و3 تعادلات) وتحديدا منذ تغلبه على ضيفه أتلتيكو مدريد حامل اللقب 2-1 في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي في مباراة مؤجلة المرحلة التاسعة.

وحقق غرناطة فوزه السادس هذا الموسم فرفع رصيده الى 28 نقطة وارتقى الى المركز السادس عشر مؤقتا بفارق نقطتين امام ريال مايوركا الذي يحل ضيفا على إسبانيول الأحد.

في المقابل، ازدادت معاناة ديبورتيفو ألافيس في المركز التاسع عشر قبل الأخير بخسارته الثانية تولياً والثالثة في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز والسابعة عشرة هذا الموسم.

وتجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 22 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام ليفانتي صاحب المركز الأخير والذي لم يكن حاله أفضل من ديبورتيفو ألافيس بخسارته أمام مضيفه أوساسونا بهدف لروجر مارتي (76) مقابل ثلاثة أهداف للارجنتيني شيمي أفيلا (44) والكرواتي أنتي بوديمير (57) والصربي داركو براساناتش (64).



