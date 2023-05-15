جاب فريق برشلونة شوارع المدينة في حافلته المكشوفة للاحتفال مع الجماهير بلقب الدوري الإسباني. الجولة التي بدأت من ملعب الكامب نو، ضمت أيضاً فريق برشلونة للسيدات المتوج هو الآخر بلقب الدوري.

وشقت حافلة أبطال الدوري الإسباني طريقها بين أنصار الفريق الكاتالوني الذين توافدوا بكثرة من أجل مشاركة اللاعبين الفرحة بالتتويج السابع والعشرين بلقب الليغا.

ورددت جماهير برشلونة السعيدة اسم نجم الفريق الأسبق الأرجنتيني ليونيل ميسي قائلة: "ميسي ميسي" في إشارة منها إلى تصريح رئيس النادي جوان لابورتا الذي قال في وقت سابق من اليوم إنه سيبذل قصارى جهده لإعادة نجمه التاريخي ميسي هذا الصيف.

وأشار لابورتا إلى أنّه تحدث مع ميسي لمحاولة استعادة العلاقة بينهما التي تضررت عندما غادر "كامب نو" في عام 2021.

مراسل beIN SPORTS باسل طبال واكب جولة حافلة بطل الدوري الإسباني منذ انطلاقها..

وكان برشلونة توّج مساء أمس الأحد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة السابعة والعشرين في تاريخه بعد فوزه على مستضيفه إسبانيول 4-2 في الجولة 34 من المسابقة.

وحسم الفريق الكاتالوني اللقب بعد أن رفع رصيده إلى 85 نقطة مقابل 71 نقطة لغريمه ريال مدريد الثاني قبل 4 جولات على نهاية الليغا محرزاً اللقب للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019.

وعلّق مدرب برشلونة تشافي إيرنانديث على التتويج قائلاً إن لاعبيه يستحقون اللقب لأنهم قاموا بمجهودات كبيرة طوال الموسم، في حين قدّم رئيس النادي جوان لابورتا شكره لكل مكوّنات النادي، مقدّما إشادة ً خاصة بالمدرب تشافي مضيفا أن الإدارة بدأت العمل مباشرة من أجل تقوية الفريق الموسم المقبل ، بالتوازي مع تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف.