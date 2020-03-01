فرانكي دي يونغ لا يزال يبحث عن دور أكبر في برشلونة من قبل beIN SPORTS March 1, 2020 13:55 2:27 دقيقة رغم مرور ثمانية أشهر على انضمامه لبرشلونة، إلا أن فرانكي دي يونغ لا يزال يبحث عن دور أكبر في خط وسط النادي الكتالوني وخاصة بعد تألق الدولي الهولندي مع ناديه السابق آياكس أمستردام. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة فرانكي دي يونغ -آخر الفيديوهات 2:18 دقيقة ريال مدريد يتطلع للفوز على برشلونة لانتزاع الصدارة 2:19 دقيقة برشلونة يطمح للابتعاد بالصدارة 2:07 دقيقة بطولة الشقب تحقّق نجاحاً كبيراً في نسختها السابعة 0:35 دقيقة لاعبو بايرن وهوفنهايم يمررون الكرة لبعضهم البعض! 2:28 دقيقة beIN تسأل جمهور بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس 2:25 دقيقة دورة أكابولكو: نادال يتوّج بلقبه الأول في 2020 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:39 دقيقة محمد النهيري: "الهدف الأول منحنا الثقة" 2:38 دقيقة الوداد يتخطى النجم بثنائية ذهابا ويترقب موقعة رادس 0:22 دقيقة استبدال دي ماريا للإصابة وتوخيل واثق