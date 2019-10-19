

وكان أتلتيكو مدريد يسير نحو فوز ثمين بيد أنه تلقى هدفاً مباغتاً من الفريق الضيف عكّر صفو الجماهير المحلية.

وبادر أتلتيكو بالتسجيل منذ الدقيقة 36 من علامة الجزاء عبر دييغو كوستا لكن فالنسيا تمكّن من العودة في اللقاء من خلال الهدف الذي وقّعه داني باريخو (82).

وأنهى الضيف المواجهة منقوصاً من خدمات الكوري الجنوبي لي كانغ إين الذي طرد من الميدان في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ومما زاد من متاعب "الروخيبلانكوس" تعرّض نجمه البرتغالي الشاب جواو فيليكس (19 عامأً) إلى إصابة تبدو خطيرة.

وهو التعادل الثالث على التوالي لأتلتيكو مدريد الذي لم يذق طعم الفوز محليا منذ تغلبه على مضيفه ريال مايوركا 2-صفر في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، حيث سقط في فخ التعادل أمام كل من ريال مدريد وبلد الوليد سلبا.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع في حين بات فالنسيا سادساً برصيد 13 نقطة.

وقال قائد أتلتيكو كوكي "قدمنا مباراة كبيرة وكانت لدينا فرص في الشوط الأول ولكن التعادل خيب أمالنا كثيرا"، فيما قال قائد فالنسيا باريخو "كنا نعرف اننا سنأتي لملعب صعب وبدأنا المباراة بطريقة جيدة وكثافة كبيرة واستحوذنا على الكرة في الدقائق العشر الأولى، لكننا تفوقنا عليهم في كل شيء في الشوط الثاني ونجحنا في إدراك التعادل وكان بامكاننا العودة بالنقاط الثلاث".

