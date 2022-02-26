وجاء هدف اللقاء الوحيد مبكراً وحمل توقيع البرازيلي غابرييل باوليستا في الدقيقة الرابعة.



ورغم طرد الغيني إيلاش موريبا لاعب الفريق في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع، تمكن فالنسيا من الحفاظ على الفوز، ليرفع رصيده إلى ثلاثٍ وثلاثين نقطة، مقابل ستٍ وعشرين لمايوركا.

وانتهت مباراة خيتافي وضيفه ديبورتيفو ألافيش بالتعادل 2-2، حيث تمكن صاحب الأرض من تجاوز تأخره بالنتيجة في مناسبتين وطرد لاعبه خورخي كوينكا (32).

وسجّل الأرجنتيني إسكالينتي 45+1 وإيدغار ميندز 56 لديبورتيفو ألافيش والتركي أونال لخيتافي (55 و72).