وشكر النادي المدرب على ما قدمه خلال فترة توليه تدريب الفريق.

وبعدها بساعات قليلة أعلن النادي رسمياً التعاقد مع ألبرت سيلاديس بعقد حتى 30 حزيران/يونيو 2021.

وسبق لسيلاديس الذي أشرف على تدريب منتخبي إسبانيا دون 16 عاماً و18 عاماً، أن كان ضمن الجهاز الفني لمنتخب اسبانيا في مونديال روسيا 2018 باشراف المدرب فرناندو هييرو ثم في الجهاز الفني للوبيتيغي خلال فترة إشرافه القصيرة على ريال مدريد قبل أن تتم اقالته في الموسم الماضي.

وكان فالنسيا تعاقد مع غارسيا تورال (54 عاماً) في أيار/مايو 2017، وقاده خلال الموسمين لاحتلال المركز الرابع في الدوري المحلي، والفوز الموسم المنصرم بالكأس المحلية على حساب حامل اللقب برشلونة الذي يحل ضيفاً عليه السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من "الليغا".