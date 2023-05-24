وأصدر النادي بياناً وصف فيه العقوبة بغير العادلة، وأضاف نادي فالنسيا أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم فرض العقوبة من دون جلسة استماع أو معرفة وجهة نظر النادي مشيرا لأنه سيستأنف القرار.

وأكد فالنسيا معارضته لكل أشكال العنصرية والعنف مشددا على أنها لا مكان لها في كرة القدم أو المجتمع، وأنه سيعمل بكل الطرق الممكنة للقضاء عليها، مشيرا لأنه يتعاون منذ اللحظة الأولى مع الشرطة وجميع السلطات للوصول إلى ملابسات أحداث يوم الأحد.

وأوضح النادي أنه طبق أقصى العقوبات الممكنة بالطرد مدى الحياة على المشجعين الذين حددتهم الشرطة في هذه الحادثة.

