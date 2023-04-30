ويبتعد فالنسيا صاحب المركز السابع عشر بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط، مستفيداً من خسارة خيتافي أمام مضيفه إسبانيول 1-صفر في صراع البقاء في وقت لاحق اليوم.

وتقدم إسبانيول للمركز الثامن عشر على حساب خيتافي بالذات، علماً أن الفريقين يتساويان مع 31 نقطة لكل منهما.

وتقدم قادش بهدفي الأرجنتيني غونسالو إسكالانتي (39) وسيرجيو غوارديولا نافارو (46)، في حين سجل البرازيلي صامويل لينو هدف فالنسيا الوحيد (51).

وانعش فياريال الخامس آماله بمقعد في دوري أبطال أوروبا بفوزه على سلتا فيغو 3-1، ليتأخر بفارق 5 نقاط عن ريال سوسييداد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم (58 مقابل 53).

كما تقدم فريق "الغواصات الصفراء" بفارق 4 نقاط عن ريال بيتس السادس الذي سقط أمام برشلونة المتصدر صفر-4 السبت.

وسجل لفياريال السنغالي الشاب نيكولاس جاكسون هدفين (2 و12) والبديل رامون تيراتس (70)، والنروجي يورغن ستراند لارسن هدف سلتا فيغو (29).



