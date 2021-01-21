وكان أوساسونا البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الأرجنتيني جوناثان كاييري في الدقيقة 42، لكن فالنسيا استفاد من النيران الصديقة ليدرك التعادل عندما سجل مدافع أوساسونا أوناي غارسيا بالخطأ في مرمى فريقه، عندما حاول إبعاد كرة عرضية أمام المرمى (69).

وعاد فالنسيا إلى سكة النتائج المخيبة بعدما كان أوقفها في المرحلة الماضية بفوزه على مضيفه بلد الوليد 1-صفر، كان الرابع له هذا الموسم والأول في مبارياته التسع الأخيرة.

وهو التعادل الثامن لفالنسيا هذا الموسم فبقي في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، فيما حقق أوساسونا التعادل السابع له هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وتسع هزائم فبقي في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة.