وصار رصيد الخفافيش 39 نقطة في المركز 13، فيما توقف رصيد بلد الوليد، عند النقطة 31 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق نقطة وحيدة فقط أمام مراكز الهبوط.

وأحرز الأوروغوياني ماكسيمليانو غوميز ثنائية لفالنسيا في الدقيقتين الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول و48، فيما تكفل البرتغالي تيري كوريا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 89.

ويعود آخر فوز لفالنسيا إلى 21 -3 -2021 عندما تخطى غرناطة.

بدوره حقق إيبار متذيل الترتيب انتصار ثميناً على مضيفه خيتافي بهدف دون رد.

هدف انتصار الضيف الباسكي أحرزه خوسي لويس غارثيا من علامة الجزاء في الدقيقة 89 منعشاً آمال فريقه في البقاء ضمن أندية الليغا.

وصعد سلتا فيغو إلى المركز الثامن مؤقتاً برصيد 47 نقطة عقب فوزه الثمين على فياريال السادس مؤقتاً (52 نقطة) بنتيجة عريضة 4-2.

وتناوب على أهداف الفائز سانتي مينا (19 ومن ركلة جزاء 34) ووباريس ميندز من ركلة جزاء أخرى (45+3) والأرجنتيني سولاري (57)، فيما سجّل لصاحب الأرض موي غوميز (25) وجيرارد مورينو من ركلة جزاء (87).