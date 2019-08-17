واستحقت المباراة صفة الدراما عن جدارة بعد أن سجل سوسييداد هدف التعادل بالدقيقة 101 من ركلة جزاء تسبب بها فرانسيس كوكولين وطرد على أثرها بعد نيله الإنذار الثاني.

أما هدف فالنسيا فوقع عليه الفرنسي كيفن غاميرو 58، اللاعب نفسه أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 90+3.

وفي مباراة غزيرة بالأهداف، تعادل فياريال مع ضيفه غرناطة 4-4. سجل للغواصة الصفراء سانتي كاسورلا (35 من ركلة جزاء) وموي غوميس (53) وجيرارد مورينو (65) والنيجيري سامويل شوكويزي (73) ولغرناطة فيدي فيكو (45 من ركلة جزاء) والفنزويلي داروين ماشيس (62) وروبرتو سولدادو (75) وانتونيو بويرتاس (81).