وحسم فالنسيا نتيجة المباراة في شوطها الأول بهدفي البرازيلي صامويل لينو (19) وغونسالو فيردو (42 خطأ في مرمى فريقه).

وهو الفوز الأول لفالنسيا بعد ثلاث هزائم وتعادل واحد والثامن هذا الموسم فاستغل تعادل إسبانيول مع قادش سلباً الجمعة في افتتاح المرحلة وتخلص من المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وارتقى فالنسيا إلى المركز الثامن عشر مع 30 نقطة خلف ألميريا بسبب المواجهتين المباشرتين بعد أن خسر الأخير أمام أتلتيك بلباو 1-2 السبت، وبفارق نقطتين أمام إسبانيول الذي تراجع الى المركز التاسع عشر قبل الأخير.

في المقابل، مني إلتشي بخسارته الخامسة توالياً والـ21 هذا الموسم فازدادت مهمته في البقاء صعوبة بعدما تجمد رصيده عند 13 نقطة.



النصيري يواصل تألقه



وتابع المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري تألقه في الآونة الأخيرة وقاد فريقه إشبيلية إلى فوز ثمين وقاتل على ضيفه فياريال 2-1.

وتقدم إشبيلية عبر مهاجمه رافا مير في الدقيقة 34 بتسديدة قوية رائعة من داخل المنطقة إثر تمريرة من سوسو، لكن فياريال نجح في إدراك التعادل عبر قطب دفاعه باو توريس مطلع الشوط الثاني (57).

ودفع المدرب الجديد لإشبيلية خوسيه لويس منديليبار بالنصيري في الدقيقة 58 بدلاً من مير فنجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عندما ارتقى فوق الجميع وتابع برأسه كرة من ركلة ركنية انبرى لها القائد الكرواتي إيفان راكيتيتش وأسكنها إلى يسار الحارس المخضرم بيبي رينا الذي اكتفى بمشاهدتها وهي تعانق شباكه.

وهو الهدف الثامن هذا الموسم في الليغا للنصري الذي سجل ثنائية من الثلاثية التي فاز بها الفريق الأندلسي على مانشستر يونايتد الإنكليزي الخميس في إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ورفع النصيري غلته الى 51 هدفًا بألوان إشبيلية في 147 مباراة في جميع المسابقات.

وصعد إشبيلية إلى المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة مقابل 47 لفياريال السادس والذي مني بخسارته الثانية توالياً.

وقلب ريال مايوركا الطاولة على ضيفه خيتافي عندما حول تخلفه بهدف لبورخا مايورال (23) إلى فوز بثلاثة أهداف سجلها الكوري الجنوبي لي كانغ-إن (57 و90+6) و رايو (64).